Beypazarı Belediyesinin katkılarıyla başlayan eğitimlere çocuklar ilgi gösterdi. Ankara Kulübü Derneği Beypazarı Şube Başkanı Muammer Akkaplan, seğmenlik geleneğinin Oğuzlardan bugüne kadar gelen bir gelenek olduğunu söyledi.

Ankara Kulübü Beypazarı Şubesi, seğmen eğitimlerine başladı.

Beypazarı Belediyesinin katkılarıyla başlayan eğitimlere çocuklar ilgi gösterdi.

Ankara Kulübü Derneği Beypazarı Şube Başkanı Muammer Akkaplan, seğmenlik geleneğinin Oğuzlardan bugüne kadar gelen bir gelenek olduğunu söyledi.

Akkaplan, "Sağ olsun Belediye Başkanı Tuncer Kaplan Bey'in bizi teşviki ve yer göstermesiyle birlikte Beypazarı'nda tekrar seğmenlik geleneğine adım atmış bulunduk. Bize burada şube açma ve seğmen yetiştirme görevi verdiler. Beypazarı'nda unutulmuş olan geleneğimizi elimizden geldiğince gençlerimize hatırlatmaya, öğretmeye, onları bu yolda yetiştirmeye gayret ediyoruz." dedi.

Küçük seğmen Hüseyin Bozkurt ise, "Seğmenlik öğreniyoruz. Hocamıza çok teşekkür ederim. Onun sayesinde seğmenliği ve oyunları öğreniyoruz ve çok güzel oyunlar öğretiyor bize." diye konuştu.

Alptuğ Sümer de "Biz burada hocamız sayesinde seğmenliği öğreniyoruz. Geçmişten gelen kültürümüzü öğreniyoruz. Şu ana kadar 9 oyun oynamayı öğrendik bunu daha da geliştireceğiz." ifadelerini kullandı.