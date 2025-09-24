Haberler

Ankara Kültür Yolu Festivali'nde Geleneksel Sanatlar Çalıştayı Düzenlendi

Ankara Kültür Yolu Festivali çerçevesinde Geleneksel Sanatlar Derneği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Yaşayan Miras Çalıştayı'nda, geleneksel sanatların yaşatılması için mesleki ve teknik eğitim konuları ele alındı. Etkinlik, geleneksel sanatların korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için somut adımlar atılmasına zemin hazırlamayı hedefliyor.

Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Geleneksel Sanatlar Derneği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Yaşayan Miras Çalıştayı" düzenlendi.

Resim ve Heykel Müzesi'nde gerçekleşen çalıştayda, geleneksel sanatların yaşatılmasında mesleki ve teknik eğitimle aktarım konuları ele alındı.

Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcısı Serkan Emir Erkmen, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında farklı şehirlerde somut olmayan miras taşıyıcılarıyla bir araya geldiklerini belirtti.

Erkmen, "Onların sorunlarını dinlemek ve çözüm önerileri bulmak amacıyla buluşuyoruz. Festivalin yaşayan miras çalışmalarımıza da önemli katkılar sunduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda sizlerin sorunlarını, çözüm önerilerini dinleyeceğiz." dedi.

Çalıştayın, geleneksel sanatların korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için somut adımların belirlenmesine zemin hazırlaması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
