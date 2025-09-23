Ankara Kültür Yolu Festivali'nde Çocuklar İçin Özel Etkinlik

Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında çocuklara özel etkinlik düzenlendi.

Polis Müzesi'nde Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen etkinliğe, çeşitli okullarda eğitim gören çocuklar katıldı.

Etkinliğe müzeyi gezerek başlayan öğrenciler, daha sonra bahçede kurulan alanda müzik eşliğinde oyun oynadı.

Narkotik ve arama kurtarma köpekleriyle eğlenen çocuklara, emniyet personeli tarafından patlamış mısır, içecek ve polis anahtarlığı hediye edildi.