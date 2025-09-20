Haberler

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, Ankara'da açılış yaptı. 28 Eylül'e kadar sürecek festivalde 110 farklı noktada 702 etkinlik gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında düzenlenen Ankara Kültür Yolu Festivali başladı.

Festivalin açılışı, Ankara Valisi Vasip Şahin ile Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi'nin katılımıyla gerçekleşti.

Vali Şahin ve Terzi, festival kapsamında Mustafa Ayaz Müzesi'nde açılan "Balkan Naci İslimyeli: İz ve Bellek Sergisi"ni gezdi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin on üçüncü durağı olan Ankara, 28 Eylül'e kadar çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Ankara Kültür Yolu Festivali süresince 110 farklı noktada konser, tiyatro, sergi, söyleşi, atölye ve çocuk etkinlikleri olmak üzere 702 etkinlik gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
