Ankara, Konya ve Aksaray için Fırtına Uyarısı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara, Konya ve Aksaray çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu. Fırtınanın çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuz durumlara yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

Ankara, Konya ve Aksaray çevreleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın, Ankara çevrelerinde akşam, Konya ve Aksaray çevrelerinde gece saatlerine kadar kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, toz savrulması, görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel
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