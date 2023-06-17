Ankara-Konya kara yolu sağanak sonrası taşkın nedeniyle ulaşıma kapandı

Ankara-Konya kara yolu Ankara istikameti sağanak sonrası oluşan taşkın nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı. Başkentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak, bazı bölgelerde ulaşımda aksamalara yol açtı. Ankara-Konya kara yolunun Bala kavşağı Ankara istikameti, yağışın etkisiyle ulaşıma kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgeye gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri suyun tahliyesi için çalışma başlattı.