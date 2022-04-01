Ankara-Konya hattında ilave YHT'ler ile seferler artırıldı - Haberler

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Ankara-Konya hattında ilave YHT'ler ile seferler artırıldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ankara-Konya hattında ilave YHT'ler ile seferler artırıldı

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Pezük, Ankara-Konya hattında ilave YHT'ler ile seferlerin arttırıldığını açıkladı.

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Pezük, Ankara-Konya hattında ilave YHT'ler ile seferlerin arttırıldığını açıkladı.

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Pezük, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara - Konya hattında ilave YHT'ler ile seferler artırıldı. İlave YHT'ler 2 Nisan'dan itibaren Ankara'dan 16.30 da Konya' dan 21.05' te hareket edecek. Ramazan ayında yolcuların iftar ve sahur ihtiyaçları için YHT ve anahat trenlerinde tedbirler alındı" dedi.

(Musa Erdoğan/ İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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