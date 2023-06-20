Ankara, Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kayseri'de sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kayseri çevreleri ile Ankara'nın ve Sivas'ın güney kesimlerinde yarın sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirterek vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kayseri çevreleri ile Ankara'nın ve Sivas'ın güney kesimlerinde yarın sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirterek vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji'den bugün yapılan uyarıda; Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kayseri çevreleri ile Ankara'nın ve Sivas'ın güney kesimlerinde yarın sabahtan itibaren yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Meteorolojinin uyarısı şöyle:

"21.06.2023 Çarşamba sabah saatlerinden itibaren Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kayseri çevreleri ile Ankara'nın ve Sivas'ın güney kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."