Ankara Kocatepe Camisi'nde çekilen görüntülere soruşturma başlatıldı

Ankara Valiliği, Ankara Kocatepe Camisi'nde cami adabına uygun olmayan şekilde çekilen görüntülere ilişkin adli ve idari inceleme ile soruşturma başlatıldığını açıkladı.

ANKARA Valiliği, Ankara Kocatepe Camisi'nde cami adabına uygun olmayan şekilde çekilen görüntülere ilişkin adli ve idari inceleme ile soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Ankara Valiliği, Ankara Kocatepe Camisi'nde cami adabına uygun olmayan şekilde giyinerek başörtüsü, takke ve tespihi de boynuna aksesuar olarak kullanıp, namaz hareketleriyle poz veren modellere ve çekimi yapan kişilere ilişkin adli ve idari inceleme ile soruşturma başlatıldığını açıkladı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Kocatepe Camisi'nde çekildiği anlaşılan ve sosyal medyada paylaşılan ve cami mehabetini rencide eden görüntüler ve sorumluları hakkında Valiliğimizce adli ve idari inceleme ve soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.