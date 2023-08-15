Ankara Kocatepe Camii'nde uygunsuz kıyafetlerle yapılan fotoğraf çekimleriyle ilgili gözaltılar

Çankaya'daki Kocatepe Camii'nde uygunsuz kıyafetlerle çekimler yapılmasıyla ilgili yönetmen ve model gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

Ankara Kocatepe Camii'nde uygunsuz kıyafetlerle yapılan fotoğraf çekimleri ile ilgili yönetmen ve kadın model gözaltına alındı.

Çankaya'daki Kocatepe Camii'nde uygunsuz kıyafetlerle çekimler yapılmasıyla ilgili yönetmen B.K. ile model E.C., Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Konuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, konuyla ilgili TCK'nın 216/3 maddesinde düzenlenen 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan resen soruşturma başlatıldığı, bu kapsamda kolluk birimleri tarafından yapılan araştırmada fotoğrafları çekilen bayan şahsın E.C., söz konusu yayını yapan yönetmenin B.K. olduğu, şüphelilerin Ankara'da ikamet ettiği hususlarının tespit edildiği, şüphelilerin gözaltına alındığı, ikametlerinde arama, suç delillerine el konulması ve CMK m. 134 kapsamında dijital materyallerinde inceleme kararı verildiği ifade edildi. - ANKARA