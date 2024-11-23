Üye Girişi
Haberler

Ankara Kız Lisesi Mezunları Öğretmenler Günü'nü Kutladı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Kız Lisesi mezunları, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen öğle yemeğinde bir araya gelerek geçmişi yad etti ve öğretmenlerini anma fırsatı buldu.

Ankara Kız Lisesi Mezunları 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı

ANKARA - Ankara Kız Lisesi Mezunları 24 Öğretmenler Günü dolayısıyla öğle yemeğinde bir araya gelerek geçmişi yad etti.

Ankara Kız Lisesi mezunları, öğrencileri ve öğretmenleri, Ankara Galatasaraylılar Derneği lokalinde öğle yemeğinde bir araya geldi. 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlamak için bir araya gelen mezunlar geçmişi yad etti. Öğrenciler ise mezunlardan öğütler dinledi.

Ankara Kız Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Canan Yaşar, yaptığı açıklamada, "Toplanma amacımız öğretmenler gününü kutlamak. Öğretmenlerimizin çoğu göreceksiniz okulumuzun ilk dönemlerinden emekli. Hali hazırda öğretmenimiz ve okul müdürümüz de aramızda. Çok eski ve yeni mezunlarımız bir arada. Kaynaşarak özel bir gün yaşıyoruz. Öğretmenler günümüzü kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

Ankara Kız Lisesi'nde öğretmenlik yapmış olan Gülsel Telli ise "1978 ile 1980 yıllarında Ankara Kız Lisesi'nin öğretmeniydim. Orada geçen yıllarıma hep ömrüm diye bahsediyorum. O ömrümden güzel kesitler yaşatan öğretmenler gününü kutlamak için buradayız. Öğrenci ve öğretmen arkadaşlarımız var aramızda" ifadesini kullandı.

Ankara Kız Lisesi Mezunları Öğretmenler Günü'nü Kutladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAAN TAŞKIN - Güncel
Dışişleri Bakanı Fidan: Nükleer savaş riski var, bu bir şaka değil

Bakan Fidan'dan tedirgin eden savaş çıkışı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu hakkındaki tutuklama kararına ilk yorum

Erdoğan'dan Netanyahu hakkındaki tutuklama kararına ilk yorum

 Fırat Sarı'dan çelişkili ifadeler! Bebek ölümlerini sordular, konuyu değiştirdi

Bebek ölümlerini sordular, konuyu değiştirdi
Birinin 3, diğerinin 4 çocuğu vardı! Yasak aşk, kiralık dairede korkunç sonla bitti

Yasak aşk, kiralık dairede korkunç sonla bitti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Kayserispor Fenerbahçe CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Kayserispor FB maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bein Sports CANLI izle! (KAYSERİSPOR FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Kayserispor Fenerbahçe nereden izlenir? Manisa elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 23-24 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 23-24 Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.