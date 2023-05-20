Ankara-Kırıkkale Yolunda Yağmur Ulaşımı Aksattı

Ankara ve Kırıkkale'de sağanak yağmur etkili oldu, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Ankara-Kırıkkale kara yolunda da yağmur nedeniyle ulaşım aksadı.

ANKARA ve Kırıkkale'de sağanak yağmur etkili oldu, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Ankara- Kırıkkale kara yolunda da yağmur nedeniyle ulaşım aksadı.

Ankara ve Kırıkkale'de akşam saatlerine doğru sağanak etkili oldu. İki kentte de cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Suyla kaplanan bölgelerde ulaşım yavaşladı, sürücüler güçlükle ilerledi. Yağmur nedeniyle Ankara- Kırıkkale kara yolunun Elmadağ mevkisinde ulaşım aksadı. Yamaçtan suyla birlikte taşınan taş parçaları da yolda birikti. Kırıkkale yönündeki su ve taş parçaları nedeniyle bir TIR, yolda kaldı. Yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Bölgeye polis ve karayolu ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı. (DHA)