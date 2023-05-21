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Ankara-Kırıkkale Yolunda Sel Nedeniyle Trafik Durdu

Ankara-Kırıkkale Yolunda Sel Nedeniyle Trafik Durdu

Güncel Haberler

Ankara-Kırıkkale karayolu, sağanak yağmur ve dolu sonrası meydana gelen sel nedeniyle ulaşıma kapandı. Ankara-Kırıkkale karayolu, sağanak yağmur ve dolu sonrası meydana gelen sel nedeniyle ulaşıma kapandı. Ankara-Kırıkkale karayolunda akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur ve dolu nedeniyle Lalahan mevkii ve Kayabi mevkiinde trafik durdu. Yolu açma çalışmaları devam ediyor. - ANKARA

Ankara- Kırıkkale karayolu, sağanak yağmur ve dolu sonrası meydana gelen sel nedeniyle ulaşıma kapandı.

Ankara-Kırıkkale karayolunda akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur ve dolu nedeniyle Lalahan mevkii ve Kayabi mevkiinde trafik durdu. Yolu açma çalışmaları devam ediyor. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kırıkkale Lalahan Ankara Güncel Haberler

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