Ankara-Kırıkkale Yolunda Sel Nedeniyle Trafik Durdu

Ankara-Kırıkkale karayolu, sağanak yağmur ve dolu sonrası meydana gelen sel nedeniyle ulaşıma kapandı. Ankara-Kırıkkale karayolu, sağanak yağmur ve dolu sonrası meydana gelen sel nedeniyle ulaşıma kapandı. Ankara-Kırıkkale karayolunda akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur ve dolu nedeniyle Lalahan mevkii ve Kayabi mevkiinde trafik durdu. Yolu açma çalışmaları devam ediyor. - ANKARA