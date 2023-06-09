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Ankara-Kırıkkale Otoyolu Sel ve Çamur Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

Ankara-Kırıkkale Otoyolu Sel ve Çamur Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

Güncel Haberler

Ankara'da etkili olan sağanak sonrası Kırıkkale istikameti, sel ve çamur nedeniyle ulaşıma kapandı. Bölgeye sevk edilen ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Kırıkkale Otoyolu'nun Kırıkkale istikameti, sağanak nedeniyle meydana gelen sel ve çamur nedeniyle ulaşıma kapandı.

Ankara'da, akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak sonrası Ankara- Kırıkkale Otoyolu'nda sel meydana geldi. Oluşan selin, yol kenarındaki çamur ve kaya parçalarını otoyola sürüklemesi nedeniyle yolun Kırıkkale istikameti araç trafiğine kapandı, kilometrelerce kuyruk oluştu. Bölgeye sevk ekipler, yolun temizlenmesi ve trafiğin normale dönmesi için başlattığı çalışmalarını sürdürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış Taşkıran - Güncel

Kırıkkale Ankara Güncel Haberler

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