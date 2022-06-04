Ankara, Kırıkkale, Kırşehir ve Çankırı çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı - Haberler

Ankara, Kırıkkale, Kırşehir ve Çankırı çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı
AA - Hande İlbeyi Canca - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Ankara, Kırıkkale, Kırşehir ve Çankırı çevreleri için öğle saatlerinden sonra kuvvetli yağış bekleniyor.
Ankara, Kırıkkale, Kırşehir ve Çankırı çevreleri için öğle saatlerinden sonra kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinden sonra Kırıkkale, Kırşehir çevreleri, Ankara il merkezi ile kuzey ve doğu kesimleri, Çankırı'nın güney ilçelerinde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.
Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulunuldu.
AA / Hande İlbeyi Canca - Güncel