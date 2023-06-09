Ankara-Kırıkkale kara yolu yağış nedeniyle kapanmıştı, kontrollü olarak açıldı

Başkentte öğleden sonra etkisini gösteren sağanak nedeniyle kapanan Ankara-Kırıkkale kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanmaya başladı. Ankara ve çevresindeki yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle bazı yollarda kısmi çökmeler yaşandı. Ankara-Kırıkkale kara yolu da yağışın etkisiyle bir süre ulaşıma kapanırken, burada araç kuyrukları oluştu. Karayolları Genel Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinin 1,5 saat süren çalışması sonucu yol trafiğe açıldı. Bölgede yol temizleme çalışması devam ediyor.