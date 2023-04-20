ANKARA-KILIÇDAROĞLU: ARTIK KİMLİKLERİ DEĞİL BAŞARILARI KONUŞACAĞIZ

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda gençlere seslenerek, "Bu ayrıştırıcı sistemi kökünden yıkmaya hazır mısın? Gelin gençler, gelin bu eşiği hep birlikte aşalım" dedi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yayınladığı 'Alevi' başlıklı video ile gençlere seslendi. Kılıçdaroğlu, "Sevgili gençler. Bu seçimde ilk kez oy verecek sevgili gençler. Bu gece sizinle çok özel, çok hassas bir konuda konuşmamızın zamanı geldi. Buna inanıyorum. Görüyor musunuz gençler, duyuyor musunuz? Türkiye'de başlamak üzere olan yeni hayatın sesleri bunlar. Dünyanın hemen kıyısında duruyoruz. ya sıkışıp kaldığımız bu eşiği aşarak dünyada hak ettiğimiz yere kavuşacağız; mutlu ve güçlü bir ülkenin onurlu birer yurttaşı olacağız ya da özlemle baktığımız, bizim dışımızdaki dünyayı sadece izlemekle yetineceğiz. İlk oyunu verecek olan sevgili evlatlarım. Ben Aleviyim. Hak, Muhammed, Ali inancıyla yetişmiş, samimi bir Müslümanım. Kul hakkı yemem. Harama, beytü'l-male el uzatmam. Atatürk'ün bize armağan ettiği bu güzel ülkede, her şeyden uzak ve yoksul bir evde doğdum. Cumhuriyet'in bize verdiği fırsatlar sayesinde okudum. Mesleğim oldu, ailemi kurdum. Kimliklerimiz, bizi biz yapan varlığımızdır ve elbette onurla sahip çıkmamız gerekir. Onları seçemeyiz. Onlarla doğarız, büyürüz ve yaşarız. Ancak hayatta seçebileceğimiz çok önemli şeyler var. İyi bir insan olmayı, dürüst olmayı, ahlaklı olmayı, vicdanlı olmayı, erdemli olmayı ve adil olmayı seçebiliriz. Daha iyi bir yaşamı, özgür ve zengin bir ülkede yaşamayı seçebiliriz ve bu seçimlerimiz hem bizi hem içinde bulunduğumuz toplumu hızla değiştirebilir. Sevgili genç arkadaşım, ülke olarak önümüzde bir eşik var ve bu eşiği hep birlikte aşabilmek için sana ihtiyacımız var. Unutma; tek bir oyla, sen bu ülkeyi can yakan mezhep tartışmalarından, bataklığa dönüştürülen Orta Doğu'dan çekip çıkaracaksın. Ait olduğu yere taşıyacaksın. Artık kimlikleri değil başarıları konuşacağız. Artık ayrışmaları ve farklılıkları konuşmayacağız. Ortaklıkları ve ortak hayallerimizi konuşacağız. Bu değişim seferimize katılacak mısın? Bu değişimde benimle birlikte duracak mısın? 'Alevi olmaz' diyen bu sisteme, 'doğru olan, dürüst olan, ahlaklı olan olur' diyecek misin? Son bir el verecek misin? Bu ayrıştırıcı sistemi kökünden yıkmaya hazır mısın? Gelin gençler, gelin bu eşiği hep birlikte aşalım. Böylesine hayati bir eşikte tek bir oyu bile ziyan etmeyeceğimize inanıyorum ve size yürekten güveniyorum. Gözlerinizden öpüyorum sevgili gençler" ifadelerini kullandı.

Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı? — Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023