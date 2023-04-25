Ankara Kent Konseyince Ankara'nın başkent oluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla çalıştay düzenlenecek

Ankara Kent Konseyi (AKK) ve Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Enstitüsü (CNRS) işbirliğiyle "100 Yılda Başkent Olmak ya da Başkent Haline Gelmek" çalıştayı düzenlenecek.

Ankara Kent Konseyi (AKK) ve Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Enstitüsü (CNRS) işbirliğiyle "100 Yılda Başkent Olmak ya da Başkent Haline Gelmek" çalıştayı düzenlenecek.

Ankara Kent Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, Ankara'nın başkent oluşunun 100'üncü yıl dönümünde Ankara Kent Konseyi Gençlik Parkı Kabul Salonu'nda yarın ve 27 Nisan'da "100 Yılda Başkent Olmak ya da Başkent Haline Gelmek" başlıklı akademik çalıştay yapılacak.

Çalıştayda, başkentte kentsel mekanların sembolik ve politik anlamını ve bunun kentleşme, kentin morfolojisi ve kent sakinlerinin gündelik yaşamı üzerindeki etkisi ile üretim, kültür ve mekan konuları masaya yatırılacak.

İki gün sürecek ve akademisyenlerin Ankara'nın başkent olmasıyla birlikte geçen 100 yılını tüm boyutlarıyla ele alacağı çalıştayın, açılış konuşmalarını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro, Türkiye Kent Konseyleri Birliği Dönem Başkanı ve AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara Kent Konseyi Başkan Vekili Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin ve CNRS Koordinatörü Prof. Dr. Gülçin Erdi yapacak.

Fransız Kültür Merkezi'nde düzenlenecek programın ikinci gününde, başkentlik olgusunun sembolik ve siyasi anlamı ile başkentte değişen bellek ve mekanlar ele alınacak.