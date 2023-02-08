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ANKARA KARAYOLUNDA TIR'LAR KARDA KAYDI, YARDIM KONVOYU YOLDA KALDI

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ANKARA KARAYOLUNDA TIR'LAR KARDA KAYDI, YARDIM KONVOYU YOLDA KALDI

BURSA'nın İnegöl ilçesi Mezit Boğazı'nda, yoğun kar nedeniyle 4 TIR'ın kayması sonucu Bursa- Ankara karayolu trafiğe kapandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesi Mezit Boğazı'nda, yoğun kar nedeniyle 4 TIR'ın kayması sonucu Bursa- Ankara karayolu trafiğe kapandı. Ekipler, kayan bir TIR'ı kurtarırken diğer üç TIR'ı çekmek için çalışma başlattı, yaklaşık 10 yardım TIR'ı da yolda kaldı.

İnegöl ilçesinde etkisini artıran kar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, ulaşımda da aksamalar yaşandı. Bursa- Ankara karayolu, Mezit Boğazı ve Mezit 10 mevkisi, gece saatlerinde 4 TIR'ın kayması sonucu trafiğe kapandı. Deprem bölgesine doğru gitmekte olan, yaklaşık 10 yardım TIR'ının da aralarında bulunduğu araçların uzun kuyruklar oluştuğu karayolunda ekipler yolun açılması için çalışma başlattı.

Sürücüleri uyararak dikkatli ilerlemelerini isteyen Bölge Trafik İstasyonu ekipleri, yolda kalan bir TIR'ı kurtarırken, diğer üç TIR'ı da yoldan çekme çalışmalarını sürdürüyor.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Güncel

İnegöl Ankara Bursa Güncel Haberler

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