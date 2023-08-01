ANKARA Kamu çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik
Güncel Haberler
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Hükümetimiz bu zor dönemde emekçilerimizi, çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyonun tahribatına karşı korumak için bütçeyi zorlayarak gerekli adımları atmıştır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Hükümetimiz bu zor dönemde emekçilerimizi, çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyonun tahribatına karşı korumak için bütçeyi zorlayarak gerekli adımları atmıştır.
ANKARA /DHA
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel