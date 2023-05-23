Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB), Ankara Kalesi ve çevresindeki yenileme çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığının Ankara Kalesi ve çevresinin yeni bir görünüme ve tarihi kimliğine kavuşması hedefiyle başlatılan çalışmalar, evlerin özgün dokusuna zarar vermeden ve içinde ikamet edilenler nakledilmeden devam ediyor.

Birinci etabı tamamlanan projede, sona yaklaşan ikinci etabın da tamamlanmasıyla 9'u tescilli toplam 73 yapının yenilmesi amaçlanıyor.

Ankara Kalesi'ni ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlere bilgi verilmesi amacıyla danışma ofisi hizmete açıldı.

Yangın halinde çevredeki tarihi binalara hızlı müdahale edilmesi amacıyla İç Kale'de bulunan itfaiye binası da yenilendi. Binanın üst katı sergi alanı ve sinevizyon odasının bulunduğu müze, alt katı ise garaj ve oturma odalarının bulunduğu itfaiye yaşam alanı olarak dizayn edildi.