Ankara Kahve Festivali Başkentlileri Ağırlıyor

Ankara Kahve Festivali, Bilkent'te Başkentlileri ağırlamaya başladı.

Başkentte bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Ankara Kahve Festivali, Bilkent Center'da düzenlenen etkinlik alanında kahve severlerle buluştu.

Birçok kahve markasının stant kurduğu alanda, katılımcılar yüzlerce kahve çeşidini tatma fırsatı buldu.

Üç gün sürecek festivalde, kahvenin yanı sıra, kurulan konser alanında birçok sanatçı da müzik severlerle buluşacak.

Festivale 152 marka, 200 firma katılım sağladı

Festival alanında 152 marka ve 200 firmanın yer aldığını belirten Festival Direktörü Burcu Bozkaya Şener, ilk günden vatandaşların festivale yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Alanda ağırlıklı olarak kahve stantlarının yer aldığını ifade eden Şener, "Burada işi kahve olan, kahve ticareti yapan, kahve üretimi yapan ya da kahveyi destekleyecek markalarla yer alıyoruz. 152 standın hepsi aslında bir şekilde kahveyi destekleyen firmalar." dedi.

35 binden fazla katılımcı hedefleniyor

Festivale yurt dışından da firmaların katıldığını aktaran Şener, "Endonezya'dan gelen misafirlerimiz var. Yine kendilerine ait kahveyi tanıtıyorlar. Buna ek olarak da makine firmaları var. Sadece kahve makineleriyle burada oluyorlar. Makine firmalarını da ikiye ayırabiliriz aslında. Bir mağazalara hizmet veren makine firmaları, bir de ev kullanıcısına hizmet veren makine firmaları burada." ifadelerini kullandı.

Şener, bu yıl festivaldeki katılımcı hedefinin 35 bin kişiyi aşmak olduğunu kaydetti.