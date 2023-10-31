ANKARA Kahramanlar Operasyonu kapsamında hava destekli operasyon düzenledi
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kahramanlar Operasyonu kapsamında, 28 ilde terörle mücadeleye yönelik hava destekli operasyon düzenlendi.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kahramanlar Operasyonu kapsamında, 28 ilde terörle mücadeleye yönelik hava destekli operasyon düzenlendi. Terör örgütünün kış aylarında kullanmak için hazırladığı sığınaklar tespit edilip tek tek imha edildi.
ANKARA DHA
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel