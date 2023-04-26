Ankara kadın milletvekili adayları 'Kadın Adayları Destekleme Forumu'nda tanıtıldı

Kadın Adayları Destekleme Derneği (KADER) Ankara Şubesi, Ankara kadın milletvekili adaylarından bazılarının katılımıyla "Kadın Adayları Destekleme Forumu" düzenledi.

ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Salonu'nda gerçekleşen forumun açılışında konuşan KADER Ankara Şubesi Başkanı Meltem Ersan, siyasi partilerin kadın ve erkek milletvekili adayları arasında eşitliği gözetmediğini savunarak, aday gösterilen kadınları seçilebilecekleri sıralarda görmeyi arzuladıklarını söyledi.

İttifakların ve partilerin kadın milletvekili adayları oranlarını paylaşan Ersan, seçim sonrası yapılacak atamalarda da kadın ve erkek eşitliğine dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi.

Ersan, siyasi partiler ve milletvekili seçimi kanunlarının tüm paydaşların önerileri alınarak eşitlikçi şekilde hazırlanmasını beklediklerini ve yeni bir siyasi üsluba ihtiyaç duyduklarını anlattı.

"Yerel seçimlerde kadın-erkek eşitliği için de çalışmamız gerekiyor"

Bu üslubun değişmesinde seçilecek kadın milletvekillerinin payının çok büyük olacağına inandığını dile getiren Ersan, şu ifadeleri kullandı:

"Partiler, genel seçimde farklı nedenlerle kadın-erkek aday eşitliğini sağlayamasa da önümüzde yerel seçimler var. Bugün itibarıyla yerel seçimlerde kadın-erkek eşitliği için de çalışmamız gerekiyor. Bu taleplerimizi siyasi partilere iletmeye, bunların savunucusu ve takipçisi olmaya KADER Ankara Şubesi olarak devam edeceğiz. Siz değerli adaylar, seçildiğinizde sizlerden en büyük talebimiz kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasında ve kadına karşı her türlü ayrımcılığın ve şiddetin önlenmesinde dayanışmayla birlikte hareket etmeniz."

Siyasette kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasında seçmenlere de önemli görevler düştüğüne dikkat çeken Ersan, "Bu forumu oluşturmaktaki amacımız, kadın adaylarımızı basın mensupları ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya getirmek, tanınmalarına ve desteklenmelerine küçük de olsa katkı sunmak." diye konuştu.

Daha sonra kadın milletvekili adayları sırayla kendilerini tanıttı ve politikalarını anlattı.