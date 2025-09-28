Ankara İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde Dördüncü Ünite Projesi Başlatıldı

(ANKARA) - Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Avrupa'nın en büyük içme suyu arıtma tesislerinden İvedik'te dördüncü ünite için düğmeye bastı. İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi, dördüncü ünite tamamlandığında günde 2 milyon 256 bin metreküp suyu arıtarak Başkent'in susuzluk endişesini ortadan kaldıracak.

ASKİ Genel Müdürlüğü, hizmette sürdürülebilirliği sağlayarak, artan nüfusun içme suyu ihtiyacını karşılamak için önemli bir yatırımı hayata geçiriyor. Türkiye'nin en büyük su arıtma tesisi olan Ankara İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde "4. Ünite Kapasite Artışı Projesi" için geri sayım başladı.

Finansmanı, Dünya Bankası desteğiyle ve İller Bankası aracılığıyla sağlanacak projede müşavirlik sözleşmesi imzalanarak ilk adım atıldı. ASKİ Genel Müdürlüğü binasında gerçekleşen imza törenine, ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay ve Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ercan katıldı.

Projeyle kentin su arz güvenliği güçlendirilecek ve uzun vadede kesintisiz, sağlıklı içme suyu temini sürdürülebilir hale getirilecek. İhale süreci devam eden projede dördüncü ünitenin inşaatına Ekim 2025'te başlanması ve projenin iki yıl içinde tamamlanması öngörülüyor.

Ankara'nın yüzde 90'ına su sağlayan İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi, şu anda üç üniteyle günde 1 milyon 692 bin metreküp su arıtıyor. Dördüncü ünitenin devreye girmesiyle bu rakam 2 milyon 256 bin metreküpe çıkacak.

Tesis, Kurtboğazı, Çamlıdere ve Kesikköprü barajlarından aldığı ham suyu modern teknolojiyle arıtarak Ankara'ya ulaştırıyor.