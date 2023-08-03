Ankara İtfaiyesi Vatandaşları Uyardı

Ankara İtfaiyesi, hava sıcaklıklarının artmasıyla vatandaşları serinlemek amacıyla baraj, göl, gölet, sel kapanı ve sulama kanallarına girmemeleri konusunda uyardı. Ekipler, kısa süreli molalarda bile çocukların araç içerisinde yalnız başına bırakılmaması konusunda vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, havaların ısınmasının ardından ortaya çıkan olası patlama ve yangın riskine karşı vatandaşları uyardı. Ankara İtfaiyesi; özellikle araçta unutulan sprey, kolonya, deodorant gibi kimyasal maddeler ile telefon, çakmak ve mercek görevi gören gözlüğün yüksek sıcaklık etkisiyle patlamalara neden olabileceği, serinlemek amacıyla baraj, göl, gölet, sel kapanı ve sulama kanallarında suya girilmemesi ve kısa süreli molalarda bile çocukların araç içerisinde yalnız başına bırakılmaması konusunda vatandaşları dikkatli olmaya davet etti.

Havaların ısınmasıyla birlikte araç içerisinde bırakılan eşyalardan kaynaklanan yangın sayısının arttığına dikkat çeken Ankara İtfaiyesi Genel Koordinatörü Levent Çeri, şunları kaydetti:

"Ankara İtfaiyesi olarak vatandaşlara önemli bir uyarıda bulunmak istiyoruz. Çakmak, parfüm, araç içi deodorantları ve su gibi eşyalarımızın araçlarda bulundurulmaması gerekiyor. İtici gazlarla çalışan bu tip ürünler araç içi sıcaklık çok yükseldiği için patlamaya ve yangınlara sebep olabiliyor. Su şişeleri ise mercek görevi görüp döşemeleri yakabiliyor. Güvenlik için su şişelerini göreceli gölge ve kapı ceplerinde tutabiliriz. Aynı zamanda kısa bir alışveriş sırasında bile çocuklarımızı araç içerisinde bırakmayalım."

Orman yangınları ile ilgili de uyarılarda bulunan Çeri, şöyle dedi:

"Orman yangınlarının yüzde 90'ı insan kaynaklı oluyor. Seyir halindeyken dahi camlardan şişe ve yanıcı madde gibi eşyalarımızı doğaya atmayalım. Eğlence amaçlı piknik alanlarına ve serinlemek için su kenarlarına gidildiğinde kontrolü olmayan, güvenliği sağlanmamış hiçbir göl ve göletlere girilmemesi konusunda vatandaşlarımızın dikkatli olmasını hatırlatıyoruz."