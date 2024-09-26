Ankara İtfaiyesi'ne Yeni İtfaiye Eri Alımı

ANKARA Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Ben Ankara halkına ve değerli mesai arkadaşlarımıza yeni bir müjde vermek istiyorum. Geçen hafta Çevre Bakanımızla görüştük. Biz 500 itfaiye eri daha talep etmiştik. Sanıyorum 300 civarında itfaiye eri almamıza izin verecek" dedi.

Mansur Yavaş, 2022 yılında Ankara İtfaiyesi'nde göreve başlayan 149 itfaiye eri için Ankara İtfaiyesi Merkez İstasyonu'nda düzenlenen yemin törenine katıldı. Tören öncesi konuşan Yavaş, Ankara'da göreve geldiklerinde itfaiyenin 154 aracı olduğunu belirterek, "Yeni alınan araçlarla bu sayısı 292'ye çıkardık. Hala da almaya devam ediyoruz. 764 personelimiz vardı; sivil savunma ve itfaiyecilik bölümünden mezun toplamda 544 personel aldık. Şu anda sayımızı 1146'ya çıkarmış bulunuyoruz. 48 olan yaş ortalaması 40'a indi, daha da indireceğiz. Mevcut istasyon sayımızı yeni yapılan istasyonlarla beraber 48'e yükselttik. İncek, Çakırlar, Bağlum, Haymana, Etimesgut, Nallıhan ve Akyurt yeni istasyonlarına kavuştu. Hurdacılar sitesine yeni istasyon inşaat çalışmaları devam ediyor ve yakında bitirilecek. Çamlıdere ve Temelli istasyonlarımızın inşaatları bitmek üzere" dedi.

'BU TÜR HİZMETLERDE LİYAKAT OLMAZSA OLMAZDIR'

2023 yılında 9 bin 54'ü yangın almak üzere 28 bin 465 olaya müdahale edildiğini söyleyen Yavaş, "2024 yılının ilk 7 ayında da 6 bin 26'sı yangın olmak üzere 16 bin 652 olaya müdahale edildi. 2024 yılında 7 ayda 55 bin 961 kişiye sertifikalı seminer tatbikat ve hizmet içi eğitim verildi. Ben Ankara halkına ve değerli mesai arkadaşlarımıza yeni bir müjde vermek istiyorum. Geçen hafta Çevre Bakanımızla görüştük. Biz 500 itfaiye eri daha talep etmiştik. Sanıyorum 300 civarında itfaiye eri almamıza izin verecek. ve onları da yine aynı şekilde bu okullardan mezun olmuş, tamamı liyakate dayalı, bu işin eğitimini görmüş bomba gibi gençlerden inşallah oluşturacağız. ve sizlerin daha iyi çalışmanız için elimizden geleni yapacağız. Bu tür hizmetlerde liyakat olmazsa olmazdır. Yaş da önemlidir. Onun için gençleştirmek durumundayız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından itfaiye yerleri yemin etti.

NİŞANLI İTFAİYE ERLERİ

İtfaiyecilerden 25 günlük nişanlılar Esra Kayalık (25) ile Veli Güngör (25) de törende yer aldı. Törende yemin eden Kayalık, "Veli benden 2 yıl önce atandı, ben de 2 yıl sonra atandım. Tanıştık, birlikteliğimiz devam ediyor. 25 gün önce nişanlandık. Mutluyuz, gururluyuz, inşallah bu mesleği hakkıyla yerine getireceğiz. Aynı mesleği yapmak çok güzel bir his. Çünkü birbirini anlıyorsun, yorgun olduğunu anlıyorsun. Farklı meslekleri yapsak anlayamazdık. İnsanların hayatlarını kurtarmak gurur verici" dedi.

Veli Güngör ise "Mutluyum, ben göreve başlayalı 4 yıl oldu. Nişanlımın da 2 yıl oldu. Atatürk'ün de dediğin gibi 'Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır" diye konuştu.