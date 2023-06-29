Ankara İtfaiyesi Filosuna 27 Yeni Aracı Dahil Etti

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yangın ve kurtarma operasyonlarında kullanılmak üzere 27 yeni aracın İtfaiye Daire Başkanlığı filosuna katıldığını bildirdi. Son olarak teslim alınan 27 araçla birlikte Ankara İtfaiyesinin toplam araç sayısı 264'e yükseldi. Filoya dahil edilen araçlar arasında merdiven araçları, köpük kulesi ve ilk müdahale araçları bulunuyor. ABB İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, yeni araçlarla birlikte Ankara İtfaiyesinin daha etkin hizmet vereceğini belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yangın ve kurtarma operasyonlarında kullanılmak üzere 27 yeni aracın İtfaiye Daire Başkanlığı filosuna katıldığını bildirdi.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, son olarak teslim alınan 27 araçla 4 yılda itfaiyenin filosuna katılan araç sayısı 130 oldu. Ankara İtfaiyesinin toplam araç sayısı 264'e yükseldi. Ankara İtfaiyesi filosuna katılan araçlar arasında 3 adet 42 metrelik merdiven aracı, 35 metrelik köpük kulesi, 2 adet 32 metrelik şnorkel itfaiye merdiven aracı, 24 adet yüksek basınçlı ilk müdahale aracı da bulunuyor.

Teslim alınan araçlarla ilgili bilgi veren ABB İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, "Ankara İtfaiyesi artık daha modern araç gereçleriyle, liyakat usulüyle alınan, yetişmiş, konusunda uzman personeliyle ve yeni istasyonlarıyla Ankara'ya daha etkin hizmet verecek." ifadelerini kullandı.