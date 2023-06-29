Ankara İtfaiyesi Filosuna 27 Yeni Araç Ekledi

Başkentin ihtiyaçları doğrultusunda araç filosunu genişletmeye ve güçlendirmeye devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, yangın ve kurtarma operasyonlarına daha etkin ve hızlı müdahalede bulunabilmek için 27 yeni aracı filosuna kattı. 4 yılda alınan araç sayısı 130 olan ve toplam araç sayısını 264'e yükselten Ankara İtfaiyesi, tam donanımlı yeni araçlarla 7 gün 24 saat daha hızlı ve etkin hizmet verecek.

Başkentin ihtiyaçları doğrultusunda araç filosunu genişletmeye ve güçlendirmeye devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, yangın ve kurtarma operasyonlarına daha etkin ve hızlı müdahalede bulunabilmek için 27 yeni aracı filosuna kattı. 4 yılda alınan araç sayısı 130 olan ve toplam araç sayısını 264'e yükselten Ankara İtfaiyesi, tam donanımlı yeni araçlarla 7 gün 24 saat daha hızlı ve etkin hizmet verecek.

Ankara İtfaiyesi, Başkentte vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için bir yandan modern itfaiye istasyonları inşa edip personel kadrosunu genişletirken, diğer yandan da araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Başkentin 25 ilçesinde yangınlardan trafik kazalarına, sel ve su baskınlarından kurtarma operasyonlarına kadar daha etkin ve hızlı müdahalede bulunabilmek için satın alınan 130 yeni hizmet aracı Ankara İtfaiyesi filosuna dahil edildi.

ARAÇ SAYISI 264'E YÜKSELDİ

Yeni alınan son teknolojiye sahip araçlarla Ankara İtfaiyesi'nin envanterinde bulunan araç sayısı 264'e yükseldi.

Teslim alınan araçlarla ilgili bilgi veren Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, Ankara İtfaiyesi'nin Başkentlilere sunduğu hizmet kalitesini artırmayı hedeflediklerini belirterek şu açıklamalarda bulundu:

"Cumhuriyetimizin 100. yılında Ankara İtfaiyesi güçlenmeye devam ediyor. Son teslim alınan 27 araç ile birlikte Ankara İtfaiyesi yoluna devam ediyor. Dört yıl içerisinde toplamda envanterimize 130 tane araç dahil ettik. Ankara İtfaiyesi artık daha modern araç gereçleriyle, liyakat usulüyle alınan yetişmiş, konusunda uzman personeliyle ve yeni istasyonlarıyla Ankara'ya daha etkin hizmet verecek. Tek amacımız var: Olaylara daha hızlı ve erken müdahale ederek can ve mal kaybını en aza indirmek."

Ankara İtfaiyesi son olarak; aralarında 3 adet 42 metrelik merdiven aracı, 1 adet 35 metrelik köpük kulesi, 2 adet 32 metrelik şnorkel itfaiye merdiven aracı, 24 adet yüksek basınçlı ilk müdahale aracının da bulunduğu toplam 130 yeni aracı filoya dahil ederek mevcutta olan araç sayısını da 264'e yükseltti.