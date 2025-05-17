Ankara İtfaiyesi 2025'in İlk 4 Ayında 3202 Yangına Müdahale Etti

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) İtfaiyesi yılın ilk 4 ayında 3 bin 202 yangına müdahale etti.

Ankara İtfaiyesi, yılın ilk 4 ayında 7 bin 898 olayda görev aldı. Bu olayların 3 bin 202'sini yangınlar, 3 bin 203'ünü kurtarma, 501'ini trafik kazası, 195'ini ise su baskını oluşturdu.

İtfaiye ekipleri, müdahale için çıktığı 797 olaydan 315'inin asılsız ihbar olduğunu tespit etti, 482 vakada ise ihbarın geçersiz olduğu anlaşılınca yoldan döndü.

Yangınların 1207'si açık ateş kaynaklı çöp yangını, 352'si araç, 344'ü otluk alan, 302'si konut, 139'u iş yeri, 108'i ise baca yangını olarak kaydedildi.

İtfaiye ekipleri, 229 kişiyi asansörden, 64 kişiyi ise bayrak asarken mahsur kaldıkları yerden kurtardı. 274 intihara teşebbüs olayına müdahale eden ekipler, 94 kişinin parmağında sıkışan yüzüğü keserek çıkardı.

"Yeterli önlem alınmadığı zaman yangınlar meydana gelebiliyor"

İtfaiye ekiplerinin faaliyetleri hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan ABB İtfaiye Dairesi Başkanlığı AR-GE ve Halkla İlişkiler Amiri Fatih Güler, "Ankara İtfaiyesi 2025 yılının ilk 4 ayında 7 bin 898 olaya müdahale etmiştir. Bunun 3 bin 202'si yangın olayıdır." dedi.

Güler, bu yangınların yüzde 40'ının çöp ve konteyner, yüzde 15'inin araç, yüzde 15'inin konut, geri kalan kısmının ise çeşitli yangınlar olduğunu belirterek, "Yangınların çıkış nedeni genel olarak insan kaynaklı, aslında tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu çıkıyor. Yeterli önlem alınmadığında yangın, felakete dönüşebiliyor. Özellikle söndürülmeden atılan tütün ürünleri fark edilmeden yangına yol açabiliyor. Açık ateş kaynağı zaten rüzgarla birleştiği zaman yangın kontrol dışına çıkıyor ve büyük yangınlar meydana getiriyor. Bu da büyük trajediler ve felaketlere sebep oluyor." diye konuştu.

"662 yangın söndürme tankeri dağıttık"

Açık alanda çöp yakmanın doğru olmadığını vurgulayan Güler, "Çöplerin imhası, geri dönüşüm tesislerinde yapılmalı. Ayırdığımız çöpler zaten bu tesislerde işleniyor, bizim çöp yakmamıza gerek yok." uyarısında bulundu.

Fatih Güler, yangınların yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğunu belirterek, "Tatile ya da seyahate çıkarken evde prizde elektrikli cihaz bırakmamalıyız. Özellikle telefon şarj aletlerinin fişi çekilmeli, bulaşık makinesi gibi cihazlar tamamen kapatılmadan ev terk edilmemeli. Alınacak küçük önlemler büyük fayda sağlar." ifadelerini kullandı.

Ankara'nın kırsal bölgelerinde, köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde çıkabilecek yangınlara erken müdahale amacıyla hayata geçirilen su tankeri projesine ilişkin bilgi veren Güler, şöyle konuştu:

"Kırsal mahallelerimize traktör milinden beslemeli, 3 ton kapasiteli ve 6 bar basınca sahip 662 yangın söndürme tankeri dağıttık. Ekiplerimiz olay yerine ulaşana kadar ilk müdahaleyi yapabilmeleri için 1403 vatandaşa yangına müdahale eğitimi verdik. Böylece yangınlara anında müdahale edilmesini sağlamaya çalışıyoruz."

Yangın bilincini artırmaya yönelik eğitim seferberliği

Fatih Güler, yılın ilk 4 ayında 91 bin 309 kişiye yangınlarla ilgili bilinçlendirme amacıyla seminer, tatbikat ve hizmet içi gibi eğitimler verdiklerini belirterek, "Kamu kurumlarına, vatandaşlara, okullara, talep gelen her yerde eğitimlerimizi veriyoruz." diye konuştu.

Yangın merdivenlerinin, olası bir yangında tahliyenin kolay sağlanabilmesi için boş olması gerektiğine dikkati çeken Güler, "Amacına uygun kullanılması gerekiyor. Oraya ikinci el eşyalar, çiçekler gibi eşyalar koymamamız gerekiyor. Ayrıca, yangın merdiveni kapısının her zaman açık bulundurulması zorunludur. Vatandaşlarımıza buradan bir uyarıda bulunmak istiyoruz, bilinçli müdahale ve doğru tahliye hayat kurtarır." dedi.