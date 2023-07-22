Ankara-İstanbul Yolunda Otomobilin Tıra Çarpması Sonucu 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara-İstanbul yolunda meydana gelen trafik kazasında, aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti ve 1 kişi yaralandı. Kazada, otomobilin tıra arkadan çarptığı belirlendi. Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.