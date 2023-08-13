Ankara-İstanbul Otoyolunda Kamyonun Tıra Arkadan Çarpması Sonucu 2 Kişi Yaralandı

Ankara-İstanbul otoyolu Kızılcahamam mevkisinde meydana gelen kazada, bir kamyon seyir halindeki bir tıra arkadan çarptı. Kazada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol yaklaşık yarım saat trafiğe kapandı.