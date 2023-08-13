Ankara-İstanbul Otoyolunda Kamyonun Tıra Arkadan Çarpması Sonucu 2 Kişi Yaralandı
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Ankara-İstanbul otoyolu Kızılcahamam mevkisinde meydana gelen kazada, bir kamyon seyir halindeki bir tıra arkadan çarptı. Kazada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol yaklaşık yarım saat trafiğe kapandı.
Ankara- İstanbul otoyolunda kamyonun tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara-İstanbul otoyolu Kızılcahamam mevkisinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 14 AAS 260 plakalı kamyon, seyir halindeki 47 KN 357 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazanın etkisiyle şeridinden çıkan tır, bariyerlere çarparak durabildi. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Kaza nedeniyle yaklaşık yarım saat ulaşıma kapanan ve uzun araç kuyrukların oluştuğu güzergah, ekiplerin çalışması sonucu yeniden trafiğe açıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel