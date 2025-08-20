Ankara İl Müftü Yardımcısı Arcaklıoğlu'ndan Beypazarı Müftüsüne Ziyaret

Ankara İl Müftü Yardımcısı Mahmut Rauf Arcaklıoğlu, Beypazarı Müftüsü Mehmet Süsün'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu ve ilçede yapılacak Kur'an Kursu projeleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ankara İl Müftü Yardımcısı Mahmut Rauf Arcaklıoğlu, Beypazarı Müftülüğüne ziyarette bulundu.

Arcaklıoğlu, bir süre önce göreve başlayan Beypazarı Müftüsü Mehmet Süsün'ü ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

İlçede hayata geçirilecek Kur'an Kursu ve Yatılı Bölge Kız Hafızlık Kur'an kursu konularında fikir alışverişinde bulunan Arcaklıoğlu, projelerin bir an öncesi hayata geçirilmesi için çaba gösterdiklerini belirtti.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
