Ankara İl Jandarma Komutanlığı emrine dağıtımı yapılan 110 acemi er, ailelerin katılımı ile 'And İçme Töreni' icra etti. Temel askerlik eğitimini alan acemi erler, Türk bayrağı ve silahların üzerine ellerini koyarak yemin etti.

Ankara İl Jandarma Komutanlığında 110 acemi er yemin etti.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı emrine dağıtımı yapılan 110 acemi er, 28 Temmuz tarihinde, ailelerin katılımı ile "And İçme Töreni" icra etti. Temel askerlik eğitimini alan 110 acemi er, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende ellerini Türk bayrağı ve silahların üzerine koyup yemin etti. - ANKARA