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Ankara İl Jandarma Komutanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için fotoğraf sergisi açtı

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Ankara İl Jandarma Komutanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir fotoğraf sergisi düzenledi. Sergide, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında çekilen fotoğraflar yer aldı. Sergi, vatandaşların yoğun ilgisiyle saat 20.00'ye kadar ziyaret edilebilecek.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla, fotoğraf sergisi açtı.

Ankara'daki bir AVM'deki sergide, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi anında ve sonrasında çekilen fotoğraflar yer aldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sergi, saat 20.00'ye kadar sürecek.

Kaynak: AA / Güncel

Darbe Girişimi Demokrasi 15 Temmuz Ankara Politika Güncel Haberler

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