ANKARA İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısıyla ilgili basın açıklaması yaptı
Ankara.
ANKARA İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısıyla ilgili basın açıklaması yaptı
ANKARA İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısıyla ilgili basın açıklaması yaptı
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