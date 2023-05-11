Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden Kırımoğlu'na fahri doktora

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesince (AHBVÜ), Kırım Tatarlarının milli lideri ve Ukrayna Parlamentosu Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na fahri doktora unvanı verildi.

Üniversitenin 100. Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene AHBVÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Tekin, Kırımoğlu'nun halk kahramanı ve idol isimlerden birisi olduğunu söyledi.

Tekin, "Bir gün kendisine fahri doktora diploması vereceğimi düşünemezdim. Benim için üniversitelerin en önemli misyonlardan bir tanesi ülkede demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti ilkesini savunmaktır. Bunun mücadelesini veren kişileri de onore etmek, desteklemek ve teşvik etmektir. Bugün Kırım halkı için yaptığı mücadeleyle kendi geleceğini tayin etme hakkını kullanmak isteyen bir halkın mücadelesine öncülük etmiş dolayısıyla oradaki insan hakları, demokrasiyi ve hukuk devleti ilkesini savunmuş bir kişiyi onore ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kırımoğlu'nu yaşayan bir efsane olarak haklı bir mücadele verdiğini belirten Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu ise "Kırım Tatarsız, Tatar Kırımsız olamaz." dedi.

Fahri doktora takdiminin ardından konuşan Kırımoğlu ise Kırım Tatarlarının tarih boyunca yaşadığı zorluklara dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Kırım Tatarlarının çok dramatik bir tarihi var. Kırım yarımadasını Çarlık Rusya'nın işgaliyle acılarımız başladı. Yüzbinlerce insan vatanlarını terk ederek, Osmanlı'ya göç etti. Göç sonrası Çarlık Rusya'dan insanlar getirilip yerleşmesinden sonra 1917 yılına kadar Kırım Tatarları resmen kendi toprağında azınlık haline geldi. İkinci Dünya Savaşı sırasında tüm halkımız sürgün edildi. Sürgün sırasında zor şartlardan dolayı halkımızın neredeyse yarısı hayatını kaybetti. Ukrayna bağımsızlığını ilan ettikten sonra Kırım Tatarları kendi topraklarına geri dönebildi. Halkımızın geri dönmesi ve Ukrayna'nın bize verdiği destekle milli kültürümüzü ileri taşımaya başlamıştık, ancak 2014 yılında Rusya tekrardan topraklarımızı işgal etti."

Devam eden savaşta Ukrayna'nın toprakların birçoğunu kurtardığını belirten Kırımoğlu, yakın zamanda taarruz başlatarak, geriye kalan diğer toprakları da işgalden kurtaracaklarını söyledi.

Fahri doktora unvanıyla çok mutlu olduğunu belirten Kırımoğlu, "Bugün bana verilen bu fahri doktora benim için büyük bir şereftir, aynı zamanda zor durumda bulunan halkımız için de büyük bir manevi destek oldu." ifadesini kullandı.