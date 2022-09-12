Ankara haberleri | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi törenle açıldı

Ankara haberine göre Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi eğitim-öğretim hayatına törenle başladı.

Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi eğitim-öğretim hayatına törenle başladı.

İvedik Organize Sanayi Bölgesinden (İvedik OSB) yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı, İvedik OSB ve Teknopark Ankara arasında imzalanan protokol kapsamında inşa edilen ve üst düzey mesleki eğitim verecek olan Lise'de yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende, İvedik OSB ve Teknopark Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ilk ders zilini çaldı. Böylece okulda eğitim ve öğretim resmen başlamış oldu.

Gültekin, törendeki konuşmasında, OSB ekosisteminde gençlere eğitim verecek olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Gültekin, şunları kaydetti:

"İvedik OSB ekosistemimizde bulunan üretim sektörlerimiz, hizmet sektörümüz ve Teknopark Ankaranın yanı sıra bu ekosisteme İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin de katılması eski ve düşük teknoloji yerine hızlı ve ileri teknoloji üretimine katkı sağlayacak ve ekosistemimizin lokomotifi haline gelecektir. Okulumuzda eğitim görecek gençlerimiz, okulumuzdan mezun olduğunuzda teknik adam, akademisyen, bilim adamları sanayici ve geleceğin patronları olacaksınız. Aldığınız eğitim, sizlere istediğiniz alanda başarılı birer birey olma yolunda büyük katkılar sağlayacaktır."

Lise Müdürü Alper Oğuz da katkı ve desteklerinden dolayı İvedik OSB ve Teknopark Ankara Yönetim Kuruluna teşekkür etti.

Törenin ardından öğrenciler, veliler, bölgedeki sanayiciler, İvedik OSB ve Teknopark Ankara Yönetim Kurulu okul ana binası, pansiyon, atölyeleri spor salonu ve laboratuvarları gezdiler.

Okul hakkında

İvedik OSB'deki sanayicilerin nitelikli iş gücü beklentilerine doğrudan çözüm sunma hedefiyle, Ankara Valiliği, Teknopark Ankara ve İvedik OSB arasındaki "mesleki eğitim iş bulma protokolü" çerçevesinde inşa edilen İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 25 bin metrekarelik bir alana kuruldu.

24 dersliğin yanı sıra konferans salonu, z kütüphane, fen dersleri laboratuvarı, açık ve kapalı spor solonu, görsel sanatlar ve müzik atölyesi, 100 kişilik pansiyondan oluşan okulda bilişim teknolojisi, plastik teknolojisi, makina ve tasarım teknolojisi, elektrik elektronik teknolojisi bölümleri yer alıyor.