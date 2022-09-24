Ankara haberleri | Nallıhan'dan kısa kısa Güncel Haberler Ankara haberine göre Nallıhan Kaymakamı Yusuf Durani Dinç ve Belediye Başkanı İsmail Öntaş, esnafı ziyareti gerçekleştirdi. Nallıhan Kaymakamı Yusuf Durani Dinç ve Belediye Başkanı İsmail Öntaş, esnafı ziyareti gerçekleştirdi. Dinç ve Öntaş, ziyarette esnafla sohbet ederek, taleplerini dinledi. Esnaf da ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Atıl köy okulu kırsal turizme kazandırılacak Ömerşeyhler Mahallesi'nde atıl durumdaki köy okulu, Ankara Kalkınma Ajansı destekli "Ankara'nın Yeni Rotası Nallıhan Tapduk Emre Derviş Yolu" projesi kapsamında Nallıhan Kaymakamlığınca kırsal turizme kazandırılacak. Proje kapsamında köy okulunda tadilat ve bakım işlemleri yürütülüyor. Bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, yetkililerden bilgi aldı. Güncel Kaynak: AA / Taner Demir İsmail Öntaş Nallıhan Ankara Güncel Haberler

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