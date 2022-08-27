Ankara haberleri! MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı görevinden istifa etti

Edinilen Ankara gelişmesine göre MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, "Süper Lig'de 4. hafta ama kulübün önünü açmak adına böyle bir karar aldım. Ankaragücü teknik direktörlüğünden istifa ettim" dedi.

Mke Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, "Süper Lig'de 4. hafta ama kulübün önünü açmak adına böyle bir karar aldım. Ankaragücü teknik direktörlüğünden istifa ettim" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'e 4-1'lik skorla mağlup oldu. Maçın ardından MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Dalcı, görevinden istifa ettiğini belirterek, "Yaklaşık 1 seneyi geçen bir süredir Ankaragücü'nde teknik direktörlük yaptım. Geçen sene güzel günler yaşadık ve sonuç olarak layık olduğu yere Süper Lig'e taşımak bize nasip oldu. Süper Lig'de 4. hafta ama kulübün önünü açmak adına böyle bir karar aldım. Ankaragücü teknik direktörlüğünden istifa ettim. Bundan sonra Ankaragücü'ne başarılar diliyorum. Mağlubiyetten ötürü Ankaragücü camiasından özür dilerim. Ankaraügcü büyük bir camia. Bu sene takım her anlamda çok iyi. Benden sonra daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Benden sonra gelecek meslektaşıma başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

(Bora Akyol - Yunus Kılıç/İHA)