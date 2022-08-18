Ankara haberleri | Kılıçdaroğlu'ndan Annesini Kaybeden Ankara Valisi Vasip Şahin'e Başsağlığı Telefonu
Ankara haber: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, annesi Nebahat Şahin'i kaybeden Ankara Valisi Vasip Şahin'le telefonla görüştü. Kılıçdaroğlu, Şahin'e başsağlığı dileklerini iletti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, annesi Nebahat Şahin'i kaybeden Ankara Valisi Vasip Şahin'le telefonla görüştü. Kılıçdaroğlu, Şahin'e başsağlığı dileklerini iletti.
Ankara Valisi Vasip Şahin'in annesi Nebahat Şahin, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Nebahat Şahin'in vefat haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.
Vali Şahin'i telefonla arayan Kemal Kılıçdaroğlu, Şahin ve ailesine başsağlığı diledi.
Kaynak: ANKA / Güncel