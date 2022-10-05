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Ankara haberleri... Güdül Kaymakamı Deniz Yıldırım, kurum amirleriyle toplantıda bir araya geldi

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Ankara haberleri... Güdül Kaymakamı Deniz Yıldırım, kurum amirleriyle toplantıda bir araya geldi

Ankara haberler... Güdül Kaymakamı Deniz Yıldırım, düzenlenen toplantıda kurum amirleriyle bir araya geldi.

Güdül Kaymakamı Deniz Yıldırım, düzenlenen toplantıda kurum amirleriyle bir araya geldi.

Belediyede, Kaymakam Yıldırım'ın başkanlığında düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Güçlü ve kurumların yöneticileri katıldı.

Kaymakam Yıldırım, kurumlar arası diyalogla, ilçe halkına daha kısa sürede hizmetler sunmanın çabası içinde olduklarını söyledi.

Belediye Başkanı Yalçın da ilçede görev yapan kurum amirleriyle yapılan istişare toplantısının önemine değinerek, "Verimli bir toplantı oldu. Amacımız var gücümüzle hemşehrilerimize hizmet vermek olacak." dedi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel

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