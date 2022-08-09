Ankara haberleri: Güdül'de haşere ve sineklere karşı ilaçlama yapılıyor Ankara haberleri: Ankara'nın Güdül ilçesinde haşere ve sineklere karşı ilaçlama çalışması sürüyor. Ankara'nın Güdül ilçesinde haşere ve sineklere karşı ilaçlama çalışması sürüyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde sinek ve haşerelerle mücadele yürütüyor. Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, vatandaşların haşerelerden rahatsız olmaması için ilaçlama çalışması gerçekleştirdiklerini belirtti. Mahalle muhtarları da haşerelerle mücadelesi dolayısıyla belediyeye teşekkür etti. Güncel AA / Yaşar Tonbak Ankara Güdül Güncel Haberler

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