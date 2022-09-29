Ankara haberleri: Gölbaşı'nda "Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu" etkinliği yapıldı Güncel Haberler Ankara haber: Ankara'nın Gölbaşı İlçesinde, İçişleri Bakanlığınca "Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu" etkinliği gerçekleştirildi. Ankara'nın Gölbaşı İlçesinde, İçişleri Bakanlığınca "Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu" etkinliği gerçekleştirildi. Atatürk İlkokulu önünde trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak için başlatılan kampanya kapsamında program düzenlendi. Ülke genelinde eş zamanlı olarak uygulanan "Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu" etkinliği Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, ilçe jandarma ve emniyet yetkilileri, Atatürk İlkokulu öğrencilerinin katılımıyla okul önündeki yaya geçidinde gerçekleştirildi. Uygulamalı olarak gerçekleştirilen etkinlikte durdurulan araç sürücüleri ve vatandaşlar bilgilendirildi. Güncel Kaynak: AA / Soner Aksakal Hisarcık Ankara Güncel Haberler

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