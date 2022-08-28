Ankara haberi | Çubuk'ta sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı Güncel Haberler Ankara haberleri... Ankara'nın Çubuk ilçesinde sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı, bazı evler zarar gördü. Ankara'nın Çubuk ilçesinde sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı, bazı evler zarar gördü. Yağış nedeniyle İkipınar Mahallesi'nden geçen İkipınar deresi taştı, birçok evin giriş katını ve garajları su bastı. Yüksek kesimlerden gelen sel, ahırlar ve ambarlardaki mahsullere zarar verdi. Bazı ilçe sakinleri, kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri, bölgede temizlik çalışması başlattı. Güncel Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner Ankara Çubuk su Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Ankara haberi | Çubuk'ta sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.