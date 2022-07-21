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Ankara haberleri | CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Çamlıdere'de

AA - Güncel
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Edinilen Ankara haberine göre Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşılanması ve çiçek takdimi Kemal Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlar ile selamlaşması Kemal Kılıçdaroğlu'nun esnaf ziyaretleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun esnaf ile sohbet etmesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şeyh Ali Semerkandi Türbesini ziyareti ve...

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşılanması ve çiçek takdimi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlar ile selamlaşması

Kemal Kılıçdaroğlu'nun esnaf ziyaretleri

Kemal Kılıçdaroğlu'nun esnaf ile sohbet etmesi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şeyh Ali Semerkandi Türbesini ziyareti ve dua etmesi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun türbe hakkında bilgi alması

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Adil Yurtoğlu'nun kabrini ziyareti ve mezara çiçek bırakması

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Abdurrahman Oğultürk ve eşi Şerife Oğultürk'ün kabirlerini ziyaret etmesi ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çamlıdere İlçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Şeyh Ali Semerkandi Türbesini ziyaret ederek dua eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Adil Yurtoğlu ve önceki dönem Yenimahalle Belediye Başkanı Abdurrahman Oğultürk ve eşi Şerife Oğultürk'ün kabirlerini de ziyaret etti.

AA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Ankara Güncel Haberler

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