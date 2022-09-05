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Ankara haberleri! Beypazarı Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ercan'dan kaya düşme riskine karşı uyarı

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Ankara haberleri! Beypazarı Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ercan'dan kaya düşme riskine karşı uyarı

Ankara haberi... Beypazarı Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ömer Ercan, Beypazarı-Kıbrıscık kara yoluna kaya düşmesi riskine karşı sürücülere uyarıda bulundu.

Beypazarı Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ömer Ercan, Beypazarı-Kıbrıscık kara yoluna kaya düşmesi riskine karşı sürücülere uyarıda bulundu.

Ercan, Beypazarı-Kıbrıscık kara yolunun çok yüksek kayaların olduğu vadiden geçtiğini belirterek, her an kaya düşme tehlikesi bulunduğunu söyledi.

Bu konuda önlem alınmasını istediklerini ifade eden Ercan, "Can güvenliği açısından önlem alınsın istiyoruz. Tehlike arz eden alanlara tel ızgara yapılarak, kayaların düşmesi bir şekilde engellenebilir." dedi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Ömer Ercan Beypazarı Güncel Haberler

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