Ankara haberleri | Beypazarı Öğrenci Yurdu'nda kapasite arttı Güncel Haberler Gelen Ankara haberlerine göre Beypazarı İlçe Gençlik Spor Müdürü Özgür Bediz, ilçedeki öğrenci yurdunun kapasitesinin 320'den 538'e çıkarıldığını bildirdi. Beypazarı İlçe Gençlik Spor Müdürü Özgür Bediz, ilçedeki öğrenci yurdunun kapasitesinin 320'den 538'e çıkarıldığını bildirdi. Bediz, yaptığı açıklamada geçen yıl hizmete alınan yurtta kapasite artırımına gidildiğini, 336 kız, 192 erkek olmak üzere 538 öğrenciyi barındıracak kapasiteye ulaşıldığını ifade etti. Bediz, başvuruları kabul edilen öğrencilerin 19 Eylül'den itibaren yurda kabullerin sağlanacağını da kaydetti. Güncel Kaynak: AA / Yaşar Tonbak Beypazarı Hisarcık gençlik Güncel Haberler

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