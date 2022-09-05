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Ankara haberleri... Beypazarı'ndaki okullarda uyum eğitimi başladı

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Ankara haberleri... Beypazarı'ndaki okullarda uyum eğitimi başladı

Ankara haber: Beypazarı ilçesindeki anaokulu ve ilkokul birinci sınıflarda uyum eğitimi başladı.

Beypazarı ilçesindeki anaokulu ve ilkokul birinci sınıflarda uyum eğitimi başladı.

Uyum eğitimi programı kapsamında ilçede velileriyle okula gelen öğrenciler, öğretmenler tarafından yapılan bilgilendirmelerin ardından sınıflara yönlendirildi.

Daha sonra öğrenciler, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla tanıştı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Yılmaz, bazı okulları ziyaret ettiğini belirterek, 12 Eylül'de sıkıntısız bir şekilde 2022-2023 eğitim-öğretim yılına başlayacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel

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