Ankara haberleri | Beypazarı'nda yol çalışmaları sürüyor Ankara haberlerine göre Beypazarı ilçesinde, Ankara Büyükşehir Belediyesi Beypazarı Yol ve Asfalt Şefliği ekiplerinin asfaltlama öncesi yollarda hazırlık çalışmasına başladığı bildirildi. Beypazarı ilçesinde, Ankara Büyükşehir Belediyesi Beypazarı Yol ve Asfalt Şefliği ekiplerinin asfaltlama öncesi yollarda hazırlık çalışmasına başladığı bildirildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Atilla Çelik, Beypazarı Yol Asfalt Şantiye Şefliği ekiplerinin kırsal mahalle yollarında asfalt hazırlığı yaptığını söyledi. Ekiplerin Macun Mahallesi ve bölgesi bağlantı yollarında çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Çelik, "Başlattığımız üst yapı çalışmaları kapsamında ilçenin Macun Mahallesi ve bölgesini kapsayan, Üreğil, Uruş, Yoğunpelit, Kızılcasöğüt, Kuyumcutekke ve Sopçaalan mahallelerimizin grup ve bağlantı yollarında 53 kilometrelik asfalt çalışması yapılacak." dedi. Güncel AA / Yaşar Tonbak Ankara Büyükşehir Belediyesi Atilla Çelik Beypazarı Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Ankara haberleri | Beypazarı'nda yol çalışmaları sürüyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.